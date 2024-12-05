Щитов о 17 игроках СКА в «России 25»: «Не все клубы хотят отпускать хоккеистов, чтобы они не получили травм. Поэтому сделали ставку на питерских игроков, может»

Никита Щитов прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Сегодня была опубликована заявка команды Романа Ротенберга на турнир, который пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. В состав попали 17 игроков СКА .

«Приоритет отдали питерским армейцам. Наверное, это было сделано с учетом того, что не все клубы хотят отпускать своих игроков. Они хотят, чтобы хоккеисты не получили травмы и восстановились после плотного календаря.

Может быть, поэтому и решили сделать ставку на питерских игроков. Посмотрим, что из этого получится. В принципе, в СКА все игроки квалифицированные», – сказал бывший хоккеистов клубов КХЛ Никита Щитов.