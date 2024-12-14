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Миллер из «Ак Барса»: «Смогу выступить в НХЛ, надеюсь. Если нет, буду наслаждаться игрой в КХЛ, впереди еще год контракта»

Митчелл Миллер оценил свои шансы продолжить карьеру в НХЛ.

– Как думаете, у вас еще будет шанс попасть в НХЛ?

– Честно говоря, не совсем уверен. Я просто стараюсь сейчас развиваться как хоккеист, двигаться день за днем и наслаждаться игрой за «Ак Барс». Впереди у меня еще год контракта, а потом, однажды, может быть…

Но не все же зависит от меня. Надеюсь, я еще смогу вернуться в США, но если нет, то буду наслаждаться своей игрой в КХЛ.

– И все-таки выйти на лед в матче НХЛ – это же наверняка детская мечта?

– Разумеется. Ради этого и вставал по утрам, – сказал защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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