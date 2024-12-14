Миллер из «Ак Барса»: «Смогу выступить в НХЛ, надеюсь. Если нет, буду наслаждаться игрой в КХЛ, впереди еще год контракта»
Митчелл Миллер оценил свои шансы продолжить карьеру в НХЛ.
– Как думаете, у вас еще будет шанс попасть в НХЛ?
– Честно говоря, не совсем уверен. Я просто стараюсь сейчас развиваться как хоккеист, двигаться день за днем и наслаждаться игрой за «Ак Барс». Впереди у меня еще год контракта, а потом, однажды, может быть…
Но не все же зависит от меня. Надеюсь, я еще смогу вернуться в США, но если нет, то буду наслаждаться своей игрой в КХЛ.
– И все-таки выйти на лед в матче НХЛ – это же наверняка детская мечта?
– Разумеется. Ради этого и вставал по утрам, – сказал защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер.
Защитник «Ак Барса» Миллер о музыке: «Слушаю много кантри. Хотел попасть на концерт Тейлор Свифт, но это слишком дорого – 12 тысяч долларов за билет»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем