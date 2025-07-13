Кеслер с пивом в руке поймал мяч после хоум-рана в матче MLB. Экс-форвард «Ванкувера» и «Анахайма» посетил игру «Детройт» – «Сиэтл»

Бывший хоккеист НХЛ поймал мяч после хоум-рана в матче MLB.

Экс-нападающий «Ванкувера » и «Анахайма » Райан Кеслер посетил игру главной лиги бейсбола между «Детройтом» и «Сиэтлом».

В девятом иннинге отбивающий «Сиэтла» сделал хоум-ран и отправил мяч на трибуны, который поймал Кеслер.

Бывший американский хоккеист выбросил мяч обратно в поле – все это он сделал, держа пиво в руке.

Кеслер провел 18 сезонов в НХЛ и сыграл в 1001 матче в регулярных чемпионатах, набрав 573 (258+315) очка за результативность.