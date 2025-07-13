Кеслер с пивом в руке поймал мяч после хоум-рана в матче MLB. Экс-форвард «Ванкувера» и «Анахайма» посетил игру «Детройт» – «Сиэтл»
Бывший хоккеист НХЛ поймал мяч после хоум-рана в матче MLB.
Экс-нападающий «Ванкувера» и «Анахайма» Райан Кеслер посетил игру главной лиги бейсбола между «Детройтом» и «Сиэтлом».
В девятом иннинге отбивающий «Сиэтла» сделал хоум-ран и отправил мяч на трибуны, который поймал Кеслер.
Бывший американский хоккеист выбросил мяч обратно в поле – все это он сделал, держа пиво в руке.
Кеслер провел 18 сезонов в НХЛ и сыграл в 1001 матче в регулярных чемпионатах, набрав 573 (258+315) очка за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
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