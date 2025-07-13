Максим Рыбин: «Не вижу, за счет чего СКА сможет претендовать на Кубок Гагарина. Нужно точечное усиление»
Максим Рыбин высказался о шансах СКА выиграть Кубок Гагарина.
В это межсезонье петербургский клуб возглавил Игорь Ларионов, сменивший Романа Ротенберга.
«Сложно сказать, что ждет СКА в следующем сезоне.
Надо понимать, какой состав там в итоге сформируется. Пока это абсолютно непонятно. Нужно точечное усиление команды.
Но пока что я не вижу, за счет чего СКА сможет претендовать на Кубок Гагарина в следующем сезоне», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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