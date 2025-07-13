Максим Рыбин: «Не вижу, за счет чего СКА сможет претендовать на Кубок Гагарина. Нужно точечное усиление»

Максим Рыбин высказался о шансах СКА выиграть Кубок Гагарина.

В это межсезонье петербургский клуб возглавил Игорь Ларионов, сменивший Романа Ротенберга.

«Сложно сказать, что ждет СКА в следующем сезоне.

Надо понимать, какой состав там в итоге сформируется. Пока это абсолютно непонятно. Нужно точечное усиление команды.

Но пока что я не вижу, за счет чего СКА сможет претендовать на Кубок Гагарина в следующем сезоне», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин .