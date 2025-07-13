Вячеслав Быков: «Игра Кучерова прославляет российский хоккей по всему мир, великий хоккеист. Он чувствует момент на площадке и понимает, когда ему надо включаться»
Вячеслав Быков назвал Никиту Кучерова великим хоккеистом.
Нападающий «Тампы» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне, набрав 121 (37+84) балл в 78 матчах.
«Игра Кучерова прославляет российский хоккей по всему миру.
Он чувствует момент на площадке и понимает, когда ему надо включаться в игру. Он великий игрок», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Liveresult.ru
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