Вячеслав Быков: «Игра Кучерова прославляет российский хоккей по всему мир, великий хоккеист. Он чувствует момент на площадке и понимает, когда ему надо включаться»

Вячеслав Быков назвал Никиту Кучерова великим хоккеистом.

Нападающий «Тампы» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне, набрав 121 (37+84) балл в 78 матчах.

«Игра Кучерова прославляет российский хоккей по всему миру.

Он чувствует момент на площадке и понимает, когда ему надо включаться в игру. Он великий игрок», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .