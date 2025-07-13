Николай Лемтюгов: «У Жаровского правильно развивается карьера. Игроки, которые приезжают из «Салавата», должны помнить, что «Торос» – это не курорт»
Николай Лемтюгов высказался относительно Александра Жаровского.
– Главным талантом в системе клуба считается Александр Жаровский. На драфте НХЛ он был выбран «Монреалем» под высоким 34-м номером. Он может вырасти в большого мастера?
– У Жаровского стремительно и правильно развивается карьера.
Главное – не терять времени и двигаться вперед. Я думаю, что его ждет хорошее будущее.
Но все игроки, которые приезжают из «Салавата», должны помнить, что «Торос» – это не какой-то курорт, отбывать номер нельзя.
Это такая же работа, здесь надо максимально приносить пользу. Их задача – помогать «Торосу», показать себя и вернуться в «Салават», – сказал главный тренер «Тороса» Николай Лемтюгов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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