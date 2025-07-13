Агент Даймонд о налоговом неравенстве в НХЛ: «Это отвлекающий маневр – дело в победах и отношении клуба к хоккеистам. Погода и климат играют определенную роль»

Агент Тодд Даймонд не считает налоговое неравенство преимуществом в НХЛ.

За последние шесть лет Кубок Стэнли пять раз выиграли команды, которые играют в штатах с нулевой ставкой местного налога («Тампа» в 2020 и 2021 году, «Вегас» в 2023-м, «Флорида » в 2024-м и 2025-м).

В межсезонье «Пантерс» сумели продлить контракты с защитником Аароном Экбладом, форвардами Сэмом Беннеттом и Брэдом Маршандом.

«Думаю, что это отвлекающий маневр.

Дело в победах и в том, как клуб относится к хоккеистам. Образ жизни, погода и климат играют определенную роль. Не думаю, что в конечном счете это вопрос только налогов штата.

Я работаю с хоккеистами, которые довольны продлениями контрактов в «Питтсбурге» или «Каролине».

Все дело в самоощущении и способности клуба конкурировать – это и является главными движущими силами, влияющими на решение хоккеистов о том, где они хотят играть», – сказал агент Тодд Даймонд, являющийся в том числе представителем капитана «Флориды» Александра Баркова.