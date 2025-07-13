«Авангарду» интересен защитник Чеккони (191 см, 95 кг). Он не играл в НХЛ, в АХЛ провел 349 матчей

Джозеф Чеккони может перейти в «Авангард».

28-летний американский защитник находится в сфере интересов клуба, сообщил журналист Михаил Зислис.

В прошлом сезоне Джозеф Чеккони с ростом 191 сантиметра и весом 95 килограмм выступал в АХЛ за «Айову » и «Онтарио », набрав 17 (2+15) очков в 74 матчах регулярного чемпионата.

В общей сложности в АХЛ он провел 349 игр и отметился 71 (10+61) баллом за результативность.

В НХЛ хоккеист не провел ни одного матча. В лиге он был задрафтован «Далласом» под общим 133-м номером в пятом раунде.

На данный момент в «Авангарде» есть один защитник-легионер на контракте – 36-летний Алекс Грант.