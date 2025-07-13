«Авангарду» интересен защитник Чеккони (191 см, 95 кг). Он не играл в НХЛ, в АХЛ провел 349 матчей
Джозеф Чеккони может перейти в «Авангард».
28-летний американский защитник находится в сфере интересов клуба, сообщил журналист Михаил Зислис.
В прошлом сезоне Джозеф Чеккони с ростом 191 сантиметра и весом 95 килограмм выступал в АХЛ за «Айову» и «Онтарио», набрав 17 (2+15) очков в 74 матчах регулярного чемпионата.
В общей сложности в АХЛ он провел 349 игр и отметился 71 (10+61) баллом за результативность.
В НХЛ хоккеист не провел ни одного матча. В лиге он был задрафтован «Далласом» под общим 133-м номером в пятом раунде.
На данный момент в «Авангарде» есть один защитник-легионер на контракте – 36-летний Алекс Грант.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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