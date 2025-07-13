Полтапов о Никитине в ЦСКА: «Эмоции положительные от его возвращения, но нужно смотреть, как сложится сезон. Задачи только самые высокие»
Прохор Полтапов высказался о назначении Игоря Никитина главным тренером ЦСКА.
«У нас все ребята, которые остались, многие знают Игоря Никитина, все понимают, какие будут требования и что нужно будет от нас.
А так, кто с ним не работал, познакомятся, я думаю, уже на сборах. Эмоции положительные от его возвращения.
Это хорошо, но нужно смотреть, как этот сезон сложится. Естественно, задачи только самые высокие», – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский спорт»
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