Олимпийский чемпион по фигурному катанию Пеллетье вошел в тренерский штаб «Далласа». Он 11 лет работал в «Эдмонтоне»
Бывший фигурист Давид Пеллетье вошел в тренерский штаб «Далласа».
50-летний специалист будет помогать штабу во главе с главным тренером Гленом Галуценом.
Пеллетье работал тренером по катанию в «Эдмонтоне» в течение предыдущих 11 лет.
«Он сотрудничал с игроками на всех уровнях организации, помогая им улучшать свои результаты на льду, а также предоставлял инструкции и поддержку для тренировок вне льда», – говорится в заявлении «Старс».
Пеллетье является трехкратным чемпионом Канады по фигурному катанию, чемпионом мира и победителем финала Гран-при.
Также в парном катании он выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Далласа»
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