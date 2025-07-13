Олимпийский чемпион по фигурному катанию Пеллетье вошел в тренерский штаб «Далласа». Он 11 лет работал в «Эдмонтоне»

Бывший фигурист Давид Пеллетье вошел в тренерский штаб «Далласа».

50-летний специалист будет помогать штабу во главе с главным тренером Гленом Галуценом.

Пеллетье работал тренером по катанию в «Эдмонтоне » в течение предыдущих 11 лет.

«Он сотрудничал с игроками на всех уровнях организации, помогая им улучшать свои результаты на льду, а также предоставлял инструкции и поддержку для тренировок вне льда», – говорится в заявлении «Старс».

Пеллетье является трехкратным чемпионом Канады по фигурному катанию, чемпионом мира и победителем финала Гран-при.

Также в парном катании он выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.