«Трактор» обменял Шарова в «Куньлунь на денежную компенсацию
Форвард Александр Шаров стал игроком «Куньлуня».
Взамен «Трактор» получил денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне Александр Шаров провел 34 матча за «Трактор», в которых набрал 8 (5+3) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
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