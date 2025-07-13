Пономарев про увлечение картингом: «Посмотрел фильм «Гран Туризмо», захотелось попробовать. В Северной Америке хорошо проехал на одном из чемпионатов, попав в первую десятку»

Василий Пономарев высказался по поводу интереса к картингу.

– Откуда у тебя пошло увлечение картингом?

– На самом деле я посмотрел фильм «Гран Туризмо», и мне захотелось попробовать себя в гонках.

Когда был в Северной Америке, хорошо проехал на одном из чемпионатов, попав в первую десятку.

Прошлым летом покатался на карте, показал неплохой результат на начальном уровне, и понял, что буду заниматься им в летнее время.

– Не возникает желания погонять в режиме обычной езды по городу?

– Нет, на трассах общего пользования я, наверное, самый спокойный водитель. Не выжимаю из машины даже 30% ее мощности, – сказал нападающий «Авангарда » Василий Пономарев .