Пономарев про увлечение картингом: «Посмотрел фильм «Гран Туризмо», захотелось попробовать. В Северной Америке хорошо проехал на одном из чемпионатов, попав в первую десятку»
Василий Пономарев высказался по поводу интереса к картингу.
– Откуда у тебя пошло увлечение картингом?
– На самом деле я посмотрел фильм «Гран Туризмо», и мне захотелось попробовать себя в гонках.
Когда был в Северной Америке, хорошо проехал на одном из чемпионатов, попав в первую десятку.
Прошлым летом покатался на карте, показал неплохой результат на начальном уровне, и понял, что буду заниматься им в летнее время.
– Не возникает желания погонять в режиме обычной езды по городу?
– Нет, на трассах общего пользования я, наверное, самый спокойный водитель. Не выжимаю из машины даже 30% ее мощности, – сказал нападающий «Авангарда» Василий Пономарев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Allhockey.ru
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