Сорокин о хоккее «3×3»: «Увидеть этот спорт на Олимпиаде – хорошая идея. Это было бы интересно болельщикам и игрокам»

Илья Сорокин высказался о возможности появления хоккея «3 на 3» на Олимпиаде.

«Салават Юлаев» в Суперфинале обыграл «Ак Барс» по буллитам и стал чемпионом первого сезона чемпионата КХЛ «3х3».

– Сейчас идут разговоры о том, что хоккей «3×3» может войти в программу Олимпийских игр. В случае чего готовы там за сборную России выступить?

– Сложно‑сложно. Нужно пробовать.

Вообще, думаю, хорошая идея – увидеть на Олимпиаде этот спорт. Это было бы интересно как для болельщиков, так и для игроков, – сказал вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин .