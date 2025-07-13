Сорокин о хоккее «3×3»: «Увидеть этот спорт на Олимпиаде – хорошая идея. Это было бы интересно болельщикам и игрокам»
Илья Сорокин высказался о возможности появления хоккея «3 на 3» на Олимпиаде.
«Салават Юлаев» в Суперфинале обыграл «Ак Барс» по буллитам и стал чемпионом первого сезона чемпионата КХЛ «3х3».
– Сейчас идут разговоры о том, что хоккей «3×3» может войти в программу Олимпийских игр. В случае чего готовы там за сборную России выступить?
– Сложно‑сложно. Нужно пробовать.
Вообще, думаю, хорошая идея – увидеть на Олимпиаде этот спорт. Это было бы интересно как для болельщиков, так и для игроков, – сказал вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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