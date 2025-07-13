Пономарев о переходе в «Авангард»: «Сопин – лучший генеральный менеджер в российском хоккее. Организация – одна из лучших, регулярно выпускает отличных игроков»
В это межсезонье нападающий перешел в «Авангард» из системы «Питтсбурга».
– Расскажи о переходе в «Авангард». Как проходили переговоры?
– Омичи проявили большую заинтересованность во мне.
У меня огромное уважение к Алексею Сопину и Ги Буше. Организация «Авангарда» для меня всегда была одной из лучших в России. Она регулярно выпускает отличных игроков и никогда не мешает их развитию.
К тому же Буше много работал в Северной Америке. У меня получилось найти с ним хороший контакт.
– В какой момент ты понял, что пора вернуться Россию?
– Этот сезон получился неоднозначным для меня. В прошлом марте я не по своей инициативе поменял клуб.
Я смог подстроиться под систему «Питтсбурга», но, наверное, мои сильные качества раскрываются при немного другой игре.
– Как Буше видит тебя в команде?
– Об этом мы не говорили. Пока что мы обсудили те моменты в моей игре, которые он хотел бы развивать.
Я полностью с ним согласен. Готов на сто процентов работать над ними каждый день.
– «Авангард» сейчас выстраивает достаточно сильный состав. Насколько тебя это подкупает?
– Я считаю, что здесь видна очень хорошая, блестящая работа генерального менеджера.
Сопин для меня – лучший генеральный менеджер в российском хоккее. У него есть свой взгляд на то, как должна играть команда.
Он не сам диктует то, как это должно быть, а находит тренера, который будет строить игру, подходящую для команды, которая готова побеждать, – сказал Василий Пономарев.