Пономарев о переходе в «Авангард»: «Сопин – лучший генеральный менеджер в российском хоккее. Организация – одна из лучших, регулярно выпускает отличных игроков»

Василий Пономарев назвал Алексея Сопина лучшим генеральным менеджером.

В это межсезонье нападающий перешел в «Авангард» из системы «Питтсбурга».

– Расскажи о переходе в «Авангард». Как проходили переговоры?

– Омичи проявили большую заинтересованность во мне.

У меня огромное уважение к Алексею Сопину и Ги Буше . Организация «Авангарда » для меня всегда была одной из лучших в России. Она регулярно выпускает отличных игроков и никогда не мешает их развитию.

К тому же Буше много работал в Северной Америке. У меня получилось найти с ним хороший контакт.

– В какой момент ты понял, что пора вернуться Россию?

– Этот сезон получился неоднозначным для меня. В прошлом марте я не по своей инициативе поменял клуб.

Я смог подстроиться под систему «Питтсбурга», но, наверное, мои сильные качества раскрываются при немного другой игре.

– Как Буше видит тебя в команде?

– Об этом мы не говорили. Пока что мы обсудили те моменты в моей игре, которые он хотел бы развивать.

Я полностью с ним согласен. Готов на сто процентов работать над ними каждый день.

– «Авангард» сейчас выстраивает достаточно сильный состав. Насколько тебя это подкупает?

– Я считаю, что здесь видна очень хорошая, блестящая работа генерального менеджера.

Сопин для меня – лучший генеральный менеджер в российском хоккее. У него есть свой взгляд на то, как должна играть команда.

Он не сам диктует то, как это должно быть, а находит тренера, который будет строить игру, подходящую для команды, которая готова побеждать, – сказал Василий Пономарев .