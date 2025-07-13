«Кучеров и Панарин с ходу не смогут сыграть «3х3» – своя специфика. Если придешь с «5х5» – потеряешься». Форвард Сулейманов о хоккее в этом формате
Ильдус Сулейманов высказался о хоккее в формате «3 на 3».
«Салават Юлаев» в Суперфинале обыграл «Ак Барс» по буллитам и стал чемпионом первого сезона чемпионата КХЛ «3х3».
«Олимпийский статус добавит интереса, команд, больше площадок будет.
Никита Кучеров и Артемий Панарин с ходу не смогут сыграть в чемпионате «3х3». Тут своя специфика.
Это другой вид спорта, динамичный. Если придешь с «5х5» сюда – потеряешься. Выносливость решает, правильная смена», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» в чемпионате «3х3» Ильдус Сулейманов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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