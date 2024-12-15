ФХР поздравила Аркадия Ротенберга с 73-летием: «Ценим ваш вклад в победы сборной России. Благодарны за развитие хоккея в стране. Пусть успех всегда сопутствует вам»

ФХР поздравила Аркадия Ротенберга с днем рождения.

Сегодня, 15 декабря, ему исполнилось 73 года.

«15 декабря празднует день рождения председатель Правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг .

Коллектив ФХР поздравляет Аркадия Романовича и желает счастья, благополучия, крепкого здоровья и профессиональных свершений.

Мы высоко ценим ваш вклад в победы национальной хоккейной сборной, а также благодарны за развитие нашего любимого вида спорта в стране. Пусть успех всегда сопутствует вам по жизни, а хорошее настроение не покидает ни на мгновение», – говорится в сообщении ФХР.