Ротенберг отчитал чиновников КХЛ. Но ведь он один из них

Член совета директоров.

На скандальной пресс-конференции после матча со «Спартаком» Роман Ротенберг раскритиковал не только московских болельщиков и журналистов, но и функционеров КХЛ – за их бездействие.

Напомним точную цитату главного тренера СКА: «Пусть комментирует лига – там сидят чиновники, которые очень много рассказывают, а что на деле – мы сами все видим . Вы задаете мне вопрос про болельщиков, но, когда стадион всю игру скандирует матом, и никто в это не вмешивается… Такое не первый раз, здесь это постоянно происходит – не только на матчах КХЛ. Это происходит на всех матчах этой команды».

Контекст всего конфликта:

● «Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга

● В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии

И еще одна: «Кто-то должен регулировать всякие вещи? Или полная безнаказанность? <…> Всю игру они [болельщики – Спортс’‘] орут матом. <…> Кому это нужно? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает?»

Когда Ротенберг говорит о чиновниках и регуляторах, допустивших, по его мнению, вседозволенность на трибунах «Спартака», непонятно, кого он имеет в виду. Тренер не назвал ни одной фамилии.

Но самых влиятельных людей в лиге способен идентифицировать любой пользователь интернета. Запрос «Совет директоров КХЛ» выведет список из 20 персон, и Роман Ротенберг – один из них.

Новый состав Совета директоров лиги утвердили 11 сентября этого года. Полномочия истекают в конце сезона, но лимита на количество сроков в совете нет. Ротенберг – один из старожилов руководящей ячейки. Он вошел в совет в 2015-м .

Из 16 человек, которые тогда числились в организации вместе с Ротенбергом, продолжают работу ровно половина: сам Ротенберг, Геннадий Тимченко, Валерий Каменский, Игорь Есмантович, Наиль Маганов, Виктор Рашников, Алексей Морозов и Александр Медведев.

Правда, Медведев, первый президент КХЛ, выходил из совета и вернулся только в этом году. Зато пост потерял Аркадий Ротенберг – дядя главного тренера СКА.

Медведев входит в Совет директоров лиги на правах председателя совета директоров СКА, а Роман Ротенберг – единственный действующий тренер в списке.

Два человека – наибольшее количество представителей в Совете директоров КХЛ. Столько же, помимо СКА, есть только у «Металлурга» – Виктор Рашников и Алексей Жлоба. В управлении другими клубами задействованы еще 7 чиновников: Валерий Каменский («Спартак»), Игорь Есмантович (ЦСКА), Артем Каркоцкий (минское «Динамо»), Лев Крутохвостов («Сибирь»), Наиль Маганов («Ак Барс»), Олег Усачев («Спартак»), Александр Харламов («Торпедо»).

Остальные 14 клубов КХЛ никак не представлены в Совете директоров.

Зато Роман Ротенберг представлен еще в нескольких органах управления. Пожалуй, его самый значимый пост – первый вице-президент ФХР. Выше него в этой организации только двое – председатель правления Аркадий Ротенберг и президент Владислав Третьяк. Внутри СКА Роман занимает должность заместителя председателя совета директоров.

Первое правило любого расследования – не выйти на самого себя. Может показаться, что Ротенберг его нарушил. Но все становится менее однозначным, если мы вернемся в июль: тогда КХЛ вышла из-под юрисдикции ФХР – и теперь самостоятельно разрабатывает регламент турнира, согласовывая его напрямую с Минспорта. То есть ФХР стала менее значительной организацией, а именно в ней Ротенберг является более высокопоставленным функционером.

Похоже, кулуарная борьба в нашем хоккее становится все более напряженной.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Илья Питалев