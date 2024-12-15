Пресс об игре «Металлурга»: «У нас нет никакой нестабильности, все хорошо. Было несколько неудачных игр в начале сезона и все»
– Как вы оцениваете шансы «Металлурга» на завоевание Кубка Гагарина второй раз подряд?
– Сейчас это так же реально, как и у любого другого клуба. У нас середина сезона, впереди еще много матчей, и к плей-офф нужно показать себя с лучшей стороны.
– В этом сезоне «Металлург» играет не очень стабильно. В связи с этим не лучше было бы провести паузу в клубе, а не на турнире?
– Не понимаю, что вы имеете в виду. У нас нет никакой нестабильности, у нас все хорошо. Было несколько неудачных игр в начале сезона и все.
– В «Металлурге» вы постоянно играете в большинстве, причем тренеры видят вас исключительно как атакующего хоккеиста, способного закрыть синюю линию. Не было ли вам удобнее все-таки играть выше, чем этого требует тренерский штаб?
– Я не уверен. Я понял вопрос, но имею в виду, что пытаюсь играть в нападении и помогать атаковать и забивать голы. Все равно нужно играть в обороне и помогать команде побеждать, это самое важное, – сказал защитник «Металлурга» и сборной мира КХЛ Робин Пресс.
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