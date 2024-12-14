Ротенберг про 3 гола Беларуси за 68 секунд: «Вины Набокова нет, он лучший вратарь КХЛ. Хоккей – не театр, не кино, здесь нет сценариев, можно и 5 забить. Я брал тайм-аут в таких случаях, но задним умом все крепки»

Роман Ротенберг высказался про быстрые голы Беларуси в ворота «России 25».

«Россия 25» обыграла белорусскую сборную (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала.

– Что вы испытали, когда за 69 секунд белорусы забросили три шайбы? Какие эмоции были в этот момент?

– За 68. Знаете, хоккей – это стихия. Я понимаю прекрасно, что каждая секунда важна, и каждая смена важна, все что угодно может произойти. Тем интереснее хоккей. Здесь нет каких-то сценариев заранее подготовленных – это не театр и это не кино.

Я думаю, что такие игры поднимают рейтинг хоккея. Больше детишек пойдут в хоккейные школы, что для нас очень важно. Недавно было исследование, которое показало, что хоккей – вид спорта номер один в России.

Мы очень рады этому, мы очень много для этого работаем и работали, и будем работать. Да, бывают ситуации, когда за 68 секунд забивают три шайбы. Можно и больше забить, можно и пять.

Здесь надо правильно реагировать, бывают разные ситуации. Если вы вспомните, в плей-офф КХЛ я в таких ситуациях часто брал тайм-аут. Но задним умом все крепки. Может быть, надо было взять тайм-аут при счете 2:2.

Но так все быстро происходило. Бывают ситуации за счет такого давления. Сборная Белоруссии еще и поменяла тактику, наши козыри взяли себе на вооружение и пошли в давление впятером на наших ребят.

А они к этому не привыкли, когда такое давление идет. Поэтому такие были ошибки при выходе из зоны, при выходе из-под давления у наших ребят. Но тем интереснее. Это хоккей, разберем игру и завтра будем сильнее. Главное, мы победили.

– Не мелькнула ли мысль поменять Илью Набокова после третьей шайбы?

– Здесь не было вины вратаря вообще. Илья – лучший вратарь КХЛ , заслуженно. Он победил в Кубке Гагарина, и я в нем на 100% уверен, как в лучшем вратаре на сегодняшний день.

И он заслуженно первый номер сборной России. Всегда есть вопрос: а кто дал бросить? – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.