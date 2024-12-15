Хайруллин про игроков СКА в «России 25»: «Привыкать ни к кому не нужно – это бонус. Все ребята, которые приезжают, знакомы. Атмосфера домашняя»

Марат Хайруллин поделился впечатлениями от игры за «Россию 25».

– В команде присутствует 17 игроков СКА. Есть ли ощущение, что вы не покидали расположение своего клуба?

– В принципе, все ребята, которые приезжают, знакомы. Атмосфера домашняя. Рады всех видеть. Со всеми общаешься, получаешь новые эмоции.

А так, конечно, привыкать ни к кому не нужно – это дополнительный бонус.

– В первой игре Кубка Первого канала вам удалось отметиться заброшенной шайбой. Испытали особую радость от гола в форме сборной России?

– Приятно забивать за сборную России. Конечно, рад видеть полные трибуны.

Надеюсь, это не последняя шайба и будет еще много таких, – сказал нападающий «России 25» и СКА Марат Хайруллин.