Хайруллин про игроков СКА в «России 25»: «Привыкать ни к кому не нужно – это бонус. Все ребята, которые приезжают, знакомы. Атмосфера домашняя»
Марат Хайруллин поделился впечатлениями от игры за «Россию 25».
– В команде присутствует 17 игроков СКА. Есть ли ощущение, что вы не покидали расположение своего клуба?
– В принципе, все ребята, которые приезжают, знакомы. Атмосфера домашняя. Рады всех видеть. Со всеми общаешься, получаешь новые эмоции.
А так, конечно, привыкать ни к кому не нужно – это дополнительный бонус.
– В первой игре Кубка Первого канала вам удалось отметиться заброшенной шайбой. Испытали особую радость от гола в форме сборной России?
– Приятно забивать за сборную России. Конечно, рад видеть полные трибуны.
Надеюсь, это не последняя шайба и будет еще много таких, – сказал нападающий «России 25» и СКА Марат Хайруллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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