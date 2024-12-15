Терещенко об игре «России 25»: «У Ротенберга еще есть работа. Матч с белорусами показал, что проблем хватает»

Алексей Терещенко поделился ожиданиями от матча «России 25» с Казахстаном.

– Думаю, что Казахстан даст бой. Насколько я понимаю, там практически никого нет из КХЛ .

Могу сказать, что мне очень понравилась игра сборной Беларуси с нашей национальной командой, и нам есть над чем задуматься. Конечно, все игры сами по себе сложны – всегда так. Просто у нас уровень игроков на порядок выше.

– Стоит ли ждать уверенную победу?

– Важно, чтобы правильность игры была высоком уровне: чтобы и в атаке, и в обороне ребята играли грамотно и хладнокровно. Игра с белорусами показала, что проблем хватает, причем больше даже в плане игровой дисциплины. Да, слава богу, что выиграли в овертайме, но соперник создал очень много моментов у наших ворот.

Мне кажется, у Ротенберга еще есть работа, но она, безусловно, будет всегда. Будем смотреть и болеть за наших! – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .