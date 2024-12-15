Терещенко об игре «России 25»: «У Ротенберга еще есть работа. Матч с белорусами показал, что проблем хватает»
– Думаю, что Казахстан даст бой. Насколько я понимаю, там практически никого нет из КХЛ.
Могу сказать, что мне очень понравилась игра сборной Беларуси с нашей национальной командой, и нам есть над чем задуматься. Конечно, все игры сами по себе сложны – всегда так. Просто у нас уровень игроков на порядок выше.
– Стоит ли ждать уверенную победу?
– Важно, чтобы правильность игры была высоком уровне: чтобы и в атаке, и в обороне ребята играли грамотно и хладнокровно. Игра с белорусами показала, что проблем хватает, причем больше даже в плане игровой дисциплины. Да, слава богу, что выиграли в овертайме, но соперник создал очень много моментов у наших ворот.
Мне кажется, у Ротенберга еще есть работа, но она, безусловно, будет всегда. Будем смотреть и болеть за наших! – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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