Карбери о тренировке Овечкина и Бэкстрема: «Никлас был на арене и сказал, что ему нужна помощь с принятием передач. А кто лучше справится с этим, чем Ови?»
Спенсер Карбери оценил тренировку Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема.
Капитан «Вашингтона» продолжает восстанавливаться от травмы. Овечкин потренировался вместе с Никласом Бэкстремом, который ассистировал бросавшему по воротам россиянину.
«Я не знаю, сам ли [Овечкин] попросил об этом. Кажется, сегодня Бэкки был на арене и сказал, что ему нужна помощь с получением передач. Ну а кто лучше справится с этим, чем Ови?» – сказал главный тренер «Вашингтона».
За 17 сезонов совместной игры Бэкстрем сделал 279 результативных передач на Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ.
Напомним, шведский нападающий «Вашингтона» приостановил карьеру из-за травм в ноябре 2023 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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