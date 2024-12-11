Карбери о тренировке Овечкина и Бэкстрема: «Никлас был на арене и сказал, что ему нужна помощь с принятием передач. А кто лучше справится с этим, чем Ови?»

Спенсер Карбери оценил тренировку Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема.

Капитан «Вашингтона» продолжает восстанавливаться от травмы. Овечкин потренировался вместе с Никласом Бэкстремом, который ассистировал бросавшему по воротам россиянину.

«Я не знаю, сам ли [Овечкин ] попросил об этом. Кажется, сегодня Бэкки был на арене и сказал, что ему нужна помощь с получением передач. Ну а кто лучше справится с этим, чем Ови?» – сказал главный тренер «Вашингтона ».

За 17 сезонов совместной игры Бэкстрем сделал 279 результативных передач на Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, шведский нападающий «Вашингтона» приостановил карьеру из-за травм в ноябре 2023 года.