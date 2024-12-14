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Ротенберг о 4:3 с Беларусью: «Об этой игре будут долго говорить, хоккей высочайшего уровня. Кузнецов забил как «Питтсбургу» в плей-офф НХЛ»

Роман Ротенберг доволен сборной «России 25» после победы над Беларусью.

«Россия 25» в Санкт-Петербурге обыграла белорусскую сборную (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала. В середине второго периода форвард СКА Григорий Кузьмин столкнулся с Ильей Усовым, после чего покинул площадку.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард СКА Евгений Кузнецов. 

«Что касается игры: наши ребята сегодня выполнили установку, бились друг за друга. Я очень благодарен каждому игроку за эту победу. Очень жесткая игра, но мы этого ожидали сборной Беларуси.

Давно знаем Дмитрия Вячеславовича Квартальнова, все его команды всегда бьются на пределе. Наши ребята молодцы, держали удар. После этой ситуации [с травмой Григория Кузьмина] соперник получил такой импульс, забил три шайбы.

Мы успокоили команду, серьезно поговорили с ними после второго периода, обсудили, как нам лучше играть, как нам порадовать нашу страну, наших болельщиков. Дальше забили только одну шайбу, но могли больше.

В овертайме молодцы, хорошо сыграли. И Василий Глотов, и Евгений Кузнецов. Мы все рады, что Евгений вернулся в Россию, в сборную. Он такой гол забивал в ворота «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ, а сегодня забросил сборной Беларуси.

Я думаю, что это был хоккей высочайшего уровня, и об этой игре будут долго говорить. Сборная Беларуси сыграла феноменально, они бились все на пределе. Очень сильная команда.

Вы должны понимать, если кто не проделал свою домашнюю работу, все эти ребята, сборная Беларуси – это все лидеры команд КХЛ. И поэтому это очень важная для нас победа. Всех с победой, готовимся к следующей игре – самой важной для нас», – сказал главный тренер «России 25». 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ФХР
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