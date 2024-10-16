Третьяк об отставке Позднякова: «Он возглавил ОКР, когда хоккейная сборная вернула золото на ОИ-2018, а 2022 году снова играла в финале. Отношусь к нему с уважением»
Функционер покинул пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Он руководил олимпийским комитетом с 2018 года.
«С большим уважением отношусь к Станиславу Позднякову. Великий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион. Он радовал болельщиков своими победами.
Станислав Алексеевич проявил себя на руководящей работе в ОКР в очень сложное время, много сделав для нашего спорта.
Поздняков возглавил Олимпийский комитет России в мае 2018‑го – в год, когда наша хоккейная сборная вернула золото Олимпиады в Россию, одержав памятную победу на Играх в Пхенчхане.
И в феврале 2022 года наша национальная команда снова играла в финале Олимпиады в Пекине, опять брала медали.
ФХР плодотворно сотрудничала с ОКР в эти годы», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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