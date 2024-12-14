Плющев о шансах Кучерова на Кубок Стэнли: «В НХЛ есть и другие россияне, они тоже хотят трофей. Хоккей – командный вид, отдельные личности только украшают игру команды»

Владимир Плющев высказался о шансах Никиты Кучерова на победу в Кубке Стэнли.

«Вы знаете, наши болельщики все желают игрокам российским, которые играют в НХЛ , чтобы они выиграли Кубок Стэнли .

Кроме Кучерова есть и другие игроки, которые представляют российский хоккей и тоже хотят выиграть Кубок. Поэтому говорить о том, может он или нет…

Хоккей – это командная игра и усилия всей команды. Отдельные личности только украшают игру команды», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев .

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