Плющев о шансах Кучерова на Кубок Стэнли: «В НХЛ есть и другие россияне, они тоже хотят трофей. Хоккей – командный вид, отдельные личности только украшают игру команды»
Владимир Плющев высказался о шансах Никиты Кучерова на победу в Кубке Стэнли.
«Вы знаете, наши болельщики все желают игрокам российским, которые играют в НХЛ, чтобы они выиграли Кубок Стэнли.
Кроме Кучерова есть и другие игроки, которые представляют российский хоккей и тоже хотят выиграть Кубок. Поэтому говорить о том, может он или нет…
Хоккей – это командная игра и усилия всей команды. Отдельные личности только украшают игру команды», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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