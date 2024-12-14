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Гендиректор «Эдмонтона» о Макдэвиде: «Мы не обсуждаем новый контракт. У нас хорошие отношения и еще полтора сезона в запасе»

Гендиректор «Эдмонтона» высказался о ситуации с контрактом Коннора Макдэвида.

Действующее соглашение 27-летнего канадца со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 12,5 миллиона долларов за сезон действует до июня 2026 года. Стороны смогут подписать новый договор с 1 июля 2025-го.

«На данный момент мы не обсуждаем контракт. У Коннора в запасе есть остаток этого сезона, а потом еще один. У нас хорошие отношения, которые уходят корнями в далекое прошлое, когда я был его агентом.

У нас хорошие отношения с Джаддом Молдавером, который является агентом Макдэвида сейчас», – сказал генеральный директор «Эдмонтона» Джефф Джексон.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoЭдмонтон
logoДжефф Джексон
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
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