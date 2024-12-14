Гендиректор «Эдмонтона» о Макдэвиде: «Мы не обсуждаем новый контракт. У нас хорошие отношения и еще полтора сезона в запасе»
Гендиректор «Эдмонтона» высказался о ситуации с контрактом Коннора Макдэвида.
Действующее соглашение 27-летнего канадца со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 12,5 миллиона долларов за сезон действует до июня 2026 года. Стороны смогут подписать новый договор с 1 июля 2025-го.
«На данный момент мы не обсуждаем контракт. У Коннора в запасе есть остаток этого сезона, а потом еще один. У нас хорошие отношения, которые уходят корнями в далекое прошлое, когда я был его агентом.
У нас хорошие отношения с Джаддом Молдавером, который является агентом Макдэвида сейчас», – сказал генеральный директор «Эдмонтона» Джефф Джексон.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем