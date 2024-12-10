«Эдмонтон» и Мэкдэвид еще не ведут переговоры о новом контракте. У форварда завершается договор с зарплатой 12 млн долларов в год
Пьер ЛеБрюн заявил, что «Эдмонтон» и Коннор Мэкдэвид еще не ведут переговоры.
Действующий договор хоккеиста с зарплатой 12 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Реальность такова, что [директор «Эдмонтона»] Джефф Джексон сказал, что они не начали никаких переговоров или разговоров по контракту. В любом случае он не сможет подписать контракт до 1 июля.
Это похоже на путь, который мы видели с Леоном Драйзайтлем, когда он хотел сосредоточиться на хоккее и сезоне. То же самое мы видим в случае с Коннором Макдэвидом. Некуда торопиться.
Нужно сыграть сезон, сосредоточиться на возвращении «Ойлерс» в финал Кубка Стэнли, а затем все участники будут чувствовать себя комфортно, ведя эти переговоры», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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