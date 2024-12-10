«Эдмонтон» и Мэкдэвид еще не ведут переговоры о новом контракте. У форварда завершается договор с зарплатой 12 млн долларов в год

Пьер ЛеБрюн заявил, что «Эдмонтон» и Коннор Мэкдэвид еще не ведут переговоры.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 12 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Реальность такова, что [директор «Эдмонтона »] Джефф Джексон сказал, что они не начали никаких переговоров или разговоров по контракту. В любом случае он не сможет подписать контракт до 1 июля.

Это похоже на путь, который мы видели с Леоном Драйзайтлем, когда он хотел сосредоточиться на хоккее и сезоне. То же самое мы видим в случае с Коннором Макдэвидом . Некуда торопиться.

Нужно сыграть сезон, сосредоточиться на возвращении «Ойлерс» в финал Кубка Стэнли, а затем все участники будут чувствовать себя комфортно, ведя эти переговоры», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.