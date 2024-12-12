Драйзайтль забил 20+ голов в 9-м сезоне подряд за «Ойлерс» и сравнялся с Гретцки. У Мессье и Курри по 10 таких сезонов
Леон Драйзайтль забил минимум 20 голов в регулярке НХЛ в 9-м подряд сезоне.
В активе немецкого нападающего «Ойлерс» 20 шайб в 28 играх текущего сезона. Он единолично возглавляет гонку снайперов лиги.
Таким образом, Драйзайтль забросил минимум 20 шайб в 9-м сезоне подряд и сравнялся с Уэйном Гретцки по этому показателю в составе «Эдмонтона».
У Яри Курри и Марка Мессье по 10 сезонов с 20+ голами в составе «Ойлерс» в регулярном чемпионате НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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