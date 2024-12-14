Судья КХЛ Дударов о методических ошибках: «Штрафы – крайняя мера, к ней прибегают редко. Наоборот, после оплошностей поддерживают, их досконально разбирают» 

Арбитр Александр Дударов рассказал, что судьи КХЛ редко подвергаются штрафам.

– Как вам давались первые матчи в КХЛ?

– В прошлом сезоне, конечно, волновался. В КХЛ другой уровень во всем. Выше скорости, быстрее принимаются решения. Чтобы судить на высоком уровне, нужно хорошо читать игру, просчитывать ее на шаг вперед – чтобы не мешать, не находиться на пути хоккеистов и шайбы.

– Удается?

– Как ни странно, в дебютном сезоне такого со мной не случалось ни разу, а в этом бывало – допускал небольшие методические ошибки, занимал неправильную позицию.

– Если методическая ошибка привела к голу, судью оштрафуют?

– Нет, не все так сурово. На самом деле штрафы – крайняя мера, к ней прибегают редко. У нас, наоборот, после ошибок поддерживают, а сами оплошности досконально разбирают, чтобы в будущем такое не повторялось, – сказал арбитр КХЛ.