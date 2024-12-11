Аймурзин о КПК: «Всегда приятно представлять Россию. Мотивацию никому не надо добавлять. Личных целей никогда не было – только командный результат»
Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».
– Очень приятно находиться в коллективе с классными парнями и хоккеистами. Все хорошо.
– Не обижают ли ребята из СКА?
– Нет (смеется). Просто рад вызову и все.
Тренировки похожи на наши [в «Северстали»] – у нас тоже все интенсивно. Пока только один день провел, поэтому ничего не могу сказать. Посмотрим во время матчей – там будут лучше видны и понятны [отличия].
Это сборная. Всегда приятно играть, показывать [себя], представлять Россию. Мотивацию никому не надо добавлять.
Личных целей никогда не было – только командный результат, – передает слова нападающего «России 25» и «Северстали» Данила Аймурзина корреспондент Спортс” Александр Плеханов.
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