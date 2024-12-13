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Ротенберг о победе «России 25»: «Порадовали всю страну. Показали хоккей, который нам нужен. Смотрели клипы сборной СССР: взяли на вооружение, реализовали на деле»

Роман Ротенберг высказался о победе «России 25» над сборной мира КХЛ (4:1).

«Очень хорошо подготовились. Нам удалось собрать очень дружную команду. Все эти дни мы с ребятами работали над тем, чтобы команда стала настоящей сборной России.

Ребята приехали из разных клубов. Есть те, кто играл на прошлом победном Кубке Первого канала. Им было проще. В то же время многое поменяли в тактическом плане, нужно было хорошо потренироваться. Взялись за это фундаментально, много смотрели видео с ребятами. Была хорошая коммуникация.

Это привело нас к победе. Соперники – сильная команда, сильный штаб. Железный Майк [Кинэн]! Будучи маленьким мальчиком, смотрел матчи, когда он возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс». Для меня большая честь сегодня играть против такого сильного соперника. Благодарны, что он помогает российскому хоккею развиваться, приехал к нам.

Игра складывалась по нашему плану. Надо поздравить дебютантов – не так просто сыграть первую игру. Мы видели, что где-то, когда нужно было хладнокровно реализовать, ребята в первом периоде не завершали. После поговорили – обозначили, куда лучше бросать [Джереми] Смиту. Даже Третьяк отметил, что он сыграл феноменально.

Потом они ждали своих моментов. В тех ситуациях [Илья] Набоков сыграл здорово. В третьем периоде забили хороший гол, но дальше допустили ошибку. Как в нашей культуре – кнут и пряник!

Есть что улучшать. Самая важная игра – следующая. Хочу поблагодарить всех, порадовали всю страну. Показали тот хоккей, который нам нужен: доминирование с шайбой, железобетонная оборона. Будем стремиться [в следующих матчах] сыграть на ноль. Плюс была блистательная атака. В том числе смотрели клипы сборной СССР: взяли на вооружение, реализовали на деле», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Ротенберг
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