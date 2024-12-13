«Авангард» поздравил Дюкова с днем рождения: «Наши мощь – результат многолетней работы под вашим попечением. Трудности не страшны, когда есть такая надежная опора»

«Авангард» поздравил Александра Дюкова с днем рождения.

Сегодня президенту Российского футбольного союза (РФС ) и председателю правления «Авангарда » исполнилось 57 лет.

«Хоккейный клуб «Авангард» поздравляет с днем рождения председателя правления, генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова .

Мы благодарим за все, что вы делаете для нашего клуба: для главной команды, для молодежки, для нашей второй команды и академии. Сила и мощь «Авангарда» – результат многолетней работы под вашим попечением.

G-Drive Арена продолжает радовать омичей, а «ястребы» – ставить самые высокие цели и стремиться к ним, несмотря на все преграды. Никакие трудности не страшны, когда есть такая надежная опора и поддержка.

От всего сердца желаем здоровья вам и вашим близким, надежных людей рядом, уверенности в каждом решении и неиссякаемой любви к спорту, которая так вдохновляет всех нас. С днем рождения!» – написано в сообщении пресс-службы клуба.

Дюков об отказе от госденег в футболе: «Удар будет нанесен не только по профессиональным клубам, но и по интересам широкого слоя граждан. Футбол – социальный феномен, который им нужен»