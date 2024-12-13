Третьяк о Дегтяреве во главе ОКР: «Он был губернатором, председателем комитета, знает проблемы спорта. Будем помогать, мы заинтересованы быстрее вернуться в международную семью»
Дегтярев, являющийся министром спорта России, был единственным кандидатом на пост главы ОКР.
«Опытный человек, Олимпийское собрание практически единогласно его избрало, потому что сегодня действительно сложный момент для нашей страны, спортивной нашей державы.
Он был председателем комитета и губернатором, знает все проблемы спорта, поэтому у него хорошая команда. Я думаю, что у него есть возможности, его воля, характер, а характер у него непростой, я знаю точно.
Поэтому, я думаю, карты ему в руки, а мы будем помогать, потому что все мы заинтересованы быстрее вернуться в международную семью.
И, конечно, главное, как он сказал, это спортсмены, это, конечно, отношение к спортсменам. Нужно все делать, чтобы они могли соревноваться на высоком уровне. Поэтому, я думаю, это очень правильно», – сказал член исполкома ОКР и президент ФХР Владислав Третьяк.
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