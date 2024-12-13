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  • Лепс исполним гимн РФ перед матчем КПК: «Огромная честь и ответственность, справились с божьей помощью. Рад, что спортсмены, артисты и простые граждане слушают мои песни»
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Лепс исполним гимн РФ перед матчем КПК: «Огромная честь и ответственность, справились с божьей помощью. Рад, что спортсмены, артисты и простые граждане слушают мои песни»

Григорий Лепс ответил на вопросы после игры «России 25» и сборной мира КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 4:1 в матче Кубка Первого канала. Перед игрой певец Григорий Лепс исполнил гимн Российской Федерации. 

– Заслуженный артист РФ открывает Кубок Первого канала. Какие эмоции вы испытывали? 

– Для любого артиста петь гимн страны – это огромная честь и ответственность. Долго я над ним работал, очень непростое произведение. Спеть его довольно сложно. С божьей помощью справились, надеюсь, что людям нравится мое исполнение. 

– Мы вас любим так же, как и любят игроки сборной. Для вас не секрет, что ребята очень часто слушают ваши песни в раздевалке?

– Я искренне рад, что люди слушают мои произведения. Тем более спортсмены, артисты, простые граждане нашей страны. То есть я не зря работаю.  

– Что пожелаете нашей сборной? 

– Удачи! Победы! Без травм желательно. Чтобы ребята были здоровы, счастливы. 

– Какие у вас отношения со спортом? 

– Я около 10 лет занимался спортом, причем довольно профессионально. Не срослось, начал заниматься музыкой. В 62 года не стал бы рисковать заниматься спортом, а физкультурой – пожалуйста. Часа полтора в день я на себя в этом смысле трачу. 

Бегать я уже не могу. А вот пройти... 62 километра за один раз проходил. По Воробьевым горам круги наматывал, – сказал Григорий Лепс. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей России»
Григорий Лепс
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музыка
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сборная России U25
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