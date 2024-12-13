Лепс исполним гимн РФ перед матчем КПК: «Огромная честь и ответственность, справились с божьей помощью. Рад, что спортсмены, артисты и простые граждане слушают мои песни»
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 4:1 в матче Кубка Первого канала. Перед игрой певец Григорий Лепс исполнил гимн Российской Федерации.
– Заслуженный артист РФ открывает Кубок Первого канала. Какие эмоции вы испытывали?
– Для любого артиста петь гимн страны – это огромная честь и ответственность. Долго я над ним работал, очень непростое произведение. Спеть его довольно сложно. С божьей помощью справились, надеюсь, что людям нравится мое исполнение.
– Мы вас любим так же, как и любят игроки сборной. Для вас не секрет, что ребята очень часто слушают ваши песни в раздевалке?
– Я искренне рад, что люди слушают мои произведения. Тем более спортсмены, артисты, простые граждане нашей страны. То есть я не зря работаю.
– Что пожелаете нашей сборной?
– Удачи! Победы! Без травм желательно. Чтобы ребята были здоровы, счастливы.
– Какие у вас отношения со спортом?
– Я около 10 лет занимался спортом, причем довольно профессионально. Не срослось, начал заниматься музыкой. В 62 года не стал бы рисковать заниматься спортом, а физкультурой – пожалуйста. Часа полтора в день я на себя в этом смысле трачу.
Бегать я уже не могу. А вот пройти... 62 километра за один раз проходил. По Воробьевым горам круги наматывал, – сказал Григорий Лепс.
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