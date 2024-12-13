Сергей Федоров: «Не планировал становиться тренером, нет желания возвращаться. Провальным прошлый сезон не считаю, силы не беспредельны»

Сергей Федоров прокомментировал слухи о его возвращении к тренерской работе.

Ранее он возглавлял ЦСКА , с которым дважды побеждал в Кубке Гагарина (2022, 2023). Федоров покинул пост после поражения армейцев в первом раунде плей-офф в 2024 году (1-4 с «Локомотивом»).

«Нет желания возвращаться к тренерской работе. И не было такого желания. Слухи всегда ходят. Когда друзья мне звонят, я отвечаю: «Если что‑то будет, вы узнаете первыми». В ближайшее время, думаю, этого не случится.

Я не планировал становиться тренером. Провальным прошлый сезон не считаю. Да, не сложилось по каким‑то причинам. Человеческие силы не беспредельны», – сказал бывший тренер ЦСКА Сергей Федоров .

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