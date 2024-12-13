Сергей Федоров: «Не планировал становиться тренером, нет желания возвращаться. Провальным прошлый сезон не считаю, силы не беспредельны»
Сергей Федоров прокомментировал слухи о его возвращении к тренерской работе.
Ранее он возглавлял ЦСКА, с которым дважды побеждал в Кубке Гагарина (2022, 2023). Федоров покинул пост после поражения армейцев в первом раунде плей-офф в 2024 году (1-4 с «Локомотивом»).
«Нет желания возвращаться к тренерской работе. И не было такого желания. Слухи всегда ходят. Когда друзья мне звонят, я отвечаю: «Если что‑то будет, вы узнаете первыми». В ближайшее время, думаю, этого не случится.
Я не планировал становиться тренером. Провальным прошлый сезон не считаю. Да, не сложилось по каким‑то причинам. Человеческие силы не беспредельны», – сказал бывший тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Федоров не хочет тренировать и не заменит Воробьева в ЦСКА («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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