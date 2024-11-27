Сергей Федоров поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

«Овечкин – очень мощный форвард, с очень точным и хорошим броском, которого боятся вратари. Шайба летит очень мощно. Когда Овечкин на льду, для голкиперов кнопка паники уже нажата.

Если здоровье будет, не думаю, что возникнут какие-то проблемы [с достижением рекорда], что он может где-то застрять. Если будут [проблемы], то не такого масштаба, что ему что-то в этом плане помешает», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.

Напомним, 39-летний капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).