Сергей Федоров: «Овечкин – мощный форвард с хорошим броском, которого боятся вратари. Когда он на льду, для голкиперов кнопка паники уже нажата»
Сергей Федоров поделился мнением о форварде Александре Овечкине.
«Овечкин – очень мощный форвард, с очень точным и хорошим броском, которого боятся вратари. Шайба летит очень мощно. Когда Овечкин на льду, для голкиперов кнопка паники уже нажата.
Если здоровье будет, не думаю, что возникнут какие-то проблемы [с достижением рекорда], что он может где-то застрять. Если будут [проблемы], то не такого масштаба, что ему что-то в этом плане помешает», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.
Напомним, 39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости