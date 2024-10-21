Федоров не хочет тренировать и не заменит Воробьева в ЦСКА («СЭ»)
Сергей Федоров не намерен возвращаться к тренерской работе.
Ранее сообщалось, что Сергей Федоров является одним из вариантов на замену Илье Воробьеву в качестве главного тренера ЦСКА.
«По моей информации, Федоров сам не хочет возвращаться к работе тренером – он состоит в наблюдательном совете клуба, и эта должность его устраивает», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
На данный момент ЦСКА находится на шестой позиции в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 18 матчах.
Федоров возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год. Под его руководством клуб выиграл два Кубка Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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