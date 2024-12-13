Руа про 5:4 с «Чикаго» после 5:1: «Сорокин – джентльмен. Будь я на месте Ильи, то сломал бы клюшку в раздевалке. «Айлендерс» вообще не помогали ему в последние 9 минут»

Патрик Руа подверг критике игру «Айлендерс» в концовке матча с «Чикаго».

Клуб с Лонг-Айленда одержал победу над «Блэкхокс» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

В последние 9 минут матча «Чикаго » забросил 3 безответные шайбы. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин завершил матч с 26 отраженными бросками из 30.

«Победа есть победа. Но будь я на месте Сорокина, то сломал бы клюшку в раздевалке. На его месте я был бы очень расстроен, если бы моя команда так играла в защите. Илья – джентльмен и первоклассный человек.

Мы вообще не помогали ему в последние 9 минут. Это неприемлемо. Наш вратарь заслуживает иного отношения», – сказал главный тренер «Айлендерс » и рекордсмен среди вратарей лиги по числу побед в плей-офф Патрик Руа .