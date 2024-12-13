Руа про 5:4 с «Чикаго» после 5:1: «Сорокин – джентльмен. Будь я на месте Ильи, то сломал бы клюшку в раздевалке. «Айлендерс» вообще не помогали ему в последние 9 минут»
Патрик Руа подверг критике игру «Айлендерс» в концовке матча с «Чикаго».
Клуб с Лонг-Айленда одержал победу над «Блэкхокс» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
В последние 9 минут матча «Чикаго» забросил 3 безответные шайбы. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин завершил матч с 26 отраженными бросками из 30.
«Победа есть победа. Но будь я на месте Сорокина, то сломал бы клюшку в раздевалке. На его месте я был бы очень расстроен, если бы моя команда так играла в защите. Илья – джентльмен и первоклассный человек.
Мы вообще не помогали ему в последние 9 минут. Это неприемлемо. Наш вратарь заслуживает иного отношения», – сказал главный тренер «Айлендерс» и рекордсмен среди вратарей лиги по числу побед в плей-офф Патрик Руа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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