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  • Руа про 5:4 с «Чикаго» после 5:1: «Сорокин – джентльмен. Будь я на месте Ильи, то сломал бы клюшку в раздевалке. «Айлендерс» вообще не помогали ему в последние 9 минут»
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Руа про 5:4 с «Чикаго» после 5:1: «Сорокин – джентльмен. Будь я на месте Ильи, то сломал бы клюшку в раздевалке. «Айлендерс» вообще не помогали ему в последние 9 минут»

Патрик Руа подверг критике игру «Айлендерс» в концовке матча с «Чикаго».

Клуб с Лонг-Айленда одержал победу над «Блэкхокс» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ

В последние 9 минут матча «Чикаго» забросил 3 безответные шайбы. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин завершил матч с 26 отраженными бросками из 30. 

«Победа есть победа. Но будь я на месте Сорокина, то сломал бы клюшку в раздевалке. На его месте я был бы очень расстроен, если бы моя команда так играла в защите. Илья – джентльмен и первоклассный человек. 

Мы вообще не помогали ему в последние 9 минут. Это неприемлемо. Наш вратарь заслуживает иного отношения», – сказал главный тренер «Айлендерс» и рекордсмен среди вратарей лиги по числу побед в плей-офф Патрик Руа

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoПатрик Руа
logoИлья Сорокин
logoЧикаго
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