«Айлендерс» проиграли 4 из 5 последних матчей НХЛ. Сорокин отбил 35 из 39 бросков в игре с «Рейнджерс»
«Айлендерс» проиграли 4 из 5 последних матчей НХЛ.
Команда тренера Патрика Руа уступила «Рейнджерс» (2:5) в матче регулярного чемпионата.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 35 из 39 бросков по своим воротам
На данный момент клуб занимает 13-е место в таблице Востока НХЛ, набрав 10 очков после 12 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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