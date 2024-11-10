Сорокин во 2-й раз в сезоне пропустил 4 шайбы, отразив 29 из 33 бросков «Нью-Джерси». «Айлендерс» вели 3:1 после 55 минут игры

Илья Сорокин во 2-й раз в сезоне пропустил 4 шайбы.

«Айлендерс » уступили «Нью-Джерси » (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Российский вратарь клуба с Лонг-Айленда отразил 29 из 33 бросков.

Отметим, что после 55 минут игры команда Патрика Руа вела со счетом 3:1, а затем пропустила 3 шайбы подряд.

У Сорокина в текущем сезоне 4 победы в 9 играх при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,52.