Сорокин во 2-й раз в сезоне пропустил 4 шайбы, отразив 29 из 33 бросков «Нью-Джерси». «Айлендерс» вели 3:1 после 55 минут игры
Илья Сорокин во 2-й раз в сезоне пропустил 4 шайбы.
«Айлендерс» уступили «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский вратарь клуба с Лонг-Айленда отразил 29 из 33 бросков.
Отметим, что после 55 минут игры команда Патрика Руа вела со счетом 3:1, а затем пропустила 3 шайбы подряд.
У Сорокина в текущем сезоне 4 победы в 9 играх при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,52.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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