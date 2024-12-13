Кросби набрал 0+3 в матче с «Монреалем» и делит с Айзерманом 7-е место в истории НХЛ по числу игр с 2+ очками (477)

Сидни Кросби делит 7-е место в истории НХЛ по числу игр с 2+ очками (477).

Капитан «Питтсбурга » трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (9:2).

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца 30 (8+22) очков в 31 матче при полезности «минус 4».

За карьеру в рамках регулярок – 1626 (600+1026) очков в 1303 играх.

Матч с 2+ очками стал для Кросби 477-м за карьеру. Он догнал Стива Айзермана по их числу и делит с ним 7-е место в истории НХЛ .

Выше идут Уэйн Гретцки (824), Яромир Ягр (540), Марк Мессье и Марсель Дионн (по 513), Горди Хоу (511) и Марио Лемье (497).

По числу игр с 3+ очками Сидни занимает единоличное 7-е место в истории (181), причем ему осталось провести еще 3 таких матча, чтобы попасть в топ-5.

Выше идут Гретцки (459), Лемье (272), Дионн (202), Ягр (195), Мессье и Фил Эспозито (по 183).