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Кросби сделал 1017-ю передачу в НХЛ и вышел на чистое 13-е место в истории, обойдя Сакика

Сидни Кросби сделал 1017-ю передачу в НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» набрал 1 (0+1) балл в матче против «Тампы» (2:3 ОТ).

Теперь на счету Сидни Кросби 1616 (599+1017) очков в 1293 играх в НХЛ.

Он превзошел достижение Джо Сакика (1016 передач в 1378 играх) и вышел на чистое 13-е место по ассистам в истории лиги. На 12-м месте располагается рекордсмен «Пингвинс» Марио Лемье (1033 в 915). 

Выше идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514), Горди Хоу (1049 в 1767) и Марсель Дионн (1040 в 1348).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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