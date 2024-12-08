«Вашингтон» выиграл 9 подряд матчей в гостях. «Кэпиталс» делят лидерство в общей таблице НХЛ с «Миннесотой» и «Виннипегом»
«Вашингтон» выиграл 9 подряд матчей в гостях и делит лидерство в таблице НХЛ.
«Кэпиталс» обыграли «Монреаль» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
У команды Спенсера Карбери 11 побед в 13 играх на выезде в этом сезоне и 9 подряд (повышение планки клубного рекорда).
Рекорд лиги по числу гостевых побед подряд делят «Детройт» (2005/06) и «Миннесота» (2014/15) – по 12.
«Вашингтон» набрал 40 очков в 27 играх. Клуб лидирует на Востоке и делит 1-е место в общей таблице НХЛ с «Миннесотой» (40 в 27) и «Виннипегом» (40 в 28).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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