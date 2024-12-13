Федерация хоккея ОАЭ о сотрудничестве с ФХР: «Наши школы взяли начало в России, наши тренеры приехали из России. У нас есть даже женская команда» 

Вице-президент Федерации хоккея ОАЭ оценил меморандум о сотрудничестве с ФХР.

«Рады снова посетить наших друзей. Наши хоккейные школы взяли свое начало в России, наши тренеры приехали из России. Готовы сотрудничать на всех направлениях. Счастливы подписать этот договор, рады сотрудничать не только в спорте, но и во всех медийных отношениях между странами.

Наша поддержка идет от высшего руководства страны, мы готовы продолжать. Приглашаем посетить нашу страну и посмотреть на нашу хоккейную сборную. У нас есть даже женская команда», — сказал Хамель аль-Кубаиси.