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Ги Буше: «Босс «Авангарда» Кожевников – основная причина, почему я здесь. Наша философия, видение хоккея значительно совпадают»

Ги Буше высказался об изменениях в составе «Авангарда».

– Имели ли вы отношение к многочисленным трансферам, которые совершил «Авангард» в последнее время?

– Да, разумеется. Мы все обсуждали с боссом «Авангарда» Евгением Кожевниковым, и мы до сих пор на связи. До дедлайна еще есть время, есть возможность усилиться.

В целом Кожевников – это, наверное, основная причина, почему я здесь, потому что наша философия, видение хоккея значительно совпадают.

В целом же для меня главное – это работать с теми игроками, которые находятся здесь. Понятно, что мы думаем об усилении, но важно узнать ребят, которые здесь. Узнать их как людей. И это моя первостепенная задача сейчас, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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Евгений Кожевников
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