Роман Ротенберг: «Сборная СССР – лучшая за все времена. Канадцы взяли от нее все, это неоспоримый факт. Мы должны доказывать, что вновь будем лучшими – такая цель»
Главный тренер команды «России 25» высказался о Кубке Первого канала, в котором сыграют Беларусь, Казахстан, а также сборная мира, составленная из выступающих в КХЛ легионеров.
«Россия всегда будет отталкиваться от своей игры.
В моем понимании, сборная СССР – лучшая в мире за все времена. Все, что взяли канадцы, при всем уважении к их тренерам, они взяли от сборной СССР. Это неоспоримый факт.
Мы должны идти вперед и доказывать своей игрой, что мы вновь будем лучшей сборной в мире. Такая у нас цель», – сказал Роман Ротенберг на открытой тренировке перед Кубком Первого канала.
Ротенберг о «СКА-Арене»: «Смогут ли «Реал» и «Барса» играть в болоте? В техничный футбол – нет. Здесь изменили борта, лед, воздух – увидим хоккей лучшего качества»
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Исторические матчи, покажем миру уровень хоккея. Даже в Дурбане все знают, когда играет СКА, смотрят. И в Нью-Йорке все наблюдают, конечно же»
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