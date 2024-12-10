Роман Ротенберг: «Сборная СССР – лучшая за все времена. Канадцы взяли от нее все, это неоспоримый факт. Мы должны доказывать, что вновь будем лучшими – такая цель»

Роман Ротенберг назвал сборную СССР лучшей за все времена.

Главный тренер команды «России 25» высказался о Кубке Первого канала , в котором сыграют Беларусь, Казахстан, а также сборная мира, составленная из выступающих в КХЛ легионеров.

«Россия всегда будет отталкиваться от своей игры.

В моем понимании, сборная СССР – лучшая в мире за все времена. Все, что взяли канадцы, при всем уважении к их тренерам, они взяли от сборной СССР. Это неоспоримый факт.

Мы должны идти вперед и доказывать своей игрой, что мы вновь будем лучшей сборной в мире. Такая у нас цель», – сказал Роман Ротенберг на открытой тренировке перед Кубком Первого канала.

Ротенберг о «СКА-Арене»: «Смогут ли «Реал» и «Барса» играть в болоте? В техничный футбол – нет. Здесь изменили борта, лед, воздух – увидим хоккей лучшего качества»

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Исторические матчи, покажем миру уровень хоккея. Даже в Дурбане все знают, когда играет СКА, смотрят. И в Нью-Йорке все наблюдают, конечно же»