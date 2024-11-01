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Монахан нанес инициалы Годро на все свои клюшки. Форвард «Коламбуса» будет чтить память Джонни до конца карьеры

Шон Монахан будет выступать с инициалами Джонни Годро на клюшках.

31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Шон Монахэн нанес инициалы Джонни Годро на все свои клюшки. Он говорит, что будет чтить память Джонни таким образом до конца своей карьеры», – написал журналист Дэйв Маетцольд. 

Фото: x.com/DMaetzMedia

«Коламбус» и «Флорида» почтили память Годро: вышли на разминку в форме с фамилией Джонни, «Блю Джекетс» появились на льду вчетвером, первые 13 секунд матча прошли без игровых действий

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Дэйва Маетцольда
logoКоламбус
logoНХЛ
logoДжонни Годро
logoШон Монахан
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