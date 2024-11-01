Монахан нанес инициалы Годро на все свои клюшки. Форвард «Коламбуса» будет чтить память Джонни до конца карьеры
Шон Монахан будет выступать с инициалами Джонни Годро на клюшках.
31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Шон Монахэн нанес инициалы Джонни Годро на все свои клюшки. Он говорит, что будет чтить память Джонни таким образом до конца своей карьеры», – написал журналист Дэйв Маетцольд.
Фото: x.com/DMaetzMedia
«Коламбус» и «Флорида» почтили память Годро: вышли на разминку в форме с фамилией Джонни, «Блю Джекетс» появились на льду вчетвером, первые 13 секунд матча прошли без игровых действий
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Дэйва Маетцольда
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