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Гендиректор ФХР об отстранении России: «Формулировка ИИХФ – фуфло, чисто политическое решение. Вспомните Израиль – отстранение быстро откатили»

Дмитрий Курбатов назвал отстранение сборной России политическим решением ИИХФ.

ИИХФ в 2022 году отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований. Впоследствии организация дважды продлевала отстранение россиян и белорусов.

«Никаких подвижек в сторону допуска России на международную арену пока нет. ИИХФ заняла свою позицию. Отстранение России они объясняют соображениями безопасности. То есть не за то, что мы что-то сделали, а потому что не могут обеспечить безопасность спортсменам.

Пока ситуация с военными действиями на Украине принципиально не поменяется и боевые столкновения не будут остановлены, то, думаю, вряд ли мы куда-то продвинемся. Оснований заводить этот разговор нет.

ИИХФ вообще не хочет нас видеть. Мы с Александром Кикнадзе хотели посетить конгресс, но они нашу регистрацию поменяли и перевели наше участие с очного на заочное.

То есть если бы мы приехали, то нам бы не выдали аккредитации и не пустили бы в зал. Их объяснения о соображениях безопасности – это абсурд. Организаторы же обязаны обеспечить безопасность для участников соревнований.

Многие страны имеют конфликты, но их спортсмены продолжают участвовать в международных турнирах. Да и вспомните историю с Израилем. Решение об их отстранении очень быстро откатили назад.

Наконец, посмотрите на НХЛ: в Вашингтоне половина зрителей на матчах сидит в майках с фамилией Овечкина, который является одним из основателей Putin Team, и ничего, никто не возмущается. Ничего личного – только бизнес.

Поэтому формулировка ИИХФ о нашем отстранении – это фуфло. Какая еще безопасность? Это чисто политическое решение. Но если бы оно – отстранение – было бы сформулировано именно в связи с политикой, то мы бы могли его оспорить.

Ведь в уставе ИИХФ прописано, что не должно быть никакой дискриминации в том числе по политическим причинам. С другой стороны, когда говорят, что спорт вне политики, то это большая ошибка.

Спорт уже давно – большая политика. К сожалению, он является частью политики», – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Люк Тардиф: «Обсудим участие Израиля на турнирах ИИХФ в конце ноября. Как и всегда, ставим вопрос о безопасности соревнований, игроков и персонала»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
Политика
Дмитрий Курбатов
Р-Спорт
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