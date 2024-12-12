Барр об «Авангарде»: «Моей зоной ответственности будет работа с защитниками и игра в меньшинстве. Будем делать все, чтобы помогать игрокам раскрыться»
Сегодня тренер прибыл в Омск.
«Впечатлениями, пожалуй, делиться еще рановато, потому что мы прибыли лишь полчаса назад, но я подготовился, почитал про город.
Выглядит все так, что это действительно классный город. Смотрели трансляции игр и заметили, что здесь потрясающие болельщики, потрясающая поддержка, это действительно здорово. Мы с Ги Буше с нетерпением ждали приезда.То, что мы хотим, – в первую очередь побеждать. Ги будет руководить командой, я буду ему помогать. Мы будем делать все для того, чтобы помогать игрокам раскрыться, играть наилучшим образом, для того, чтобы приносить победы нашей команде.
Моей основной зоной ответственности будет работа с защитниками, а также игра в меньшинстве. Меньшинство – важная составляющая игры в хоккей. Зачастую этот компонент помогает выигрывать матчи. У меня достаточно большой опыт работы с защитниками и постановки меньшинства в НХЛ.
Я сам играл на позиции защитника. Не всю свою карьеру, но тем не менее более 100 матчей провел именно на позиции защитника. Не в НХЛ, но тем не менее у меня есть понимание, как нужно действовать, чтобы надежно играть в обороне.
Ги будет отвечать за большинство. Получается, что спецбригады мы покрываем. Это важные компоненты и аспекты игры, которые помогают выигрывать матчи и имеют большое значение», – сказал помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр.
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