Барр об «Авангарде»: «Моей зоной ответственности будет работа с защитниками и игра в меньшинстве. Будем делать все, чтобы помогать игрокам раскрыться»

Дэйв Барр рассказал, что будет работать с защитниками «Авангарда».

Сегодня тренер прибыл в Омск.

«Впечатлениями, пожалуй, делиться еще рановато, потому что мы прибыли лишь полчаса назад, но я подготовился, почитал про город.

Выглядит все так, что это действительно классный город. Смотрели трансляции игр и заметили, что здесь потрясающие болельщики, потрясающая поддержка, это действительно здорово. Мы с Ги Буше с нетерпением ждали приезда. То, что мы хотим, – в первую очередь побеждать. Ги будет руководить командой, я буду ему помогать. Мы будем делать все для того, чтобы помогать игрокам раскрыться, играть наилучшим образом, для того, чтобы приносить победы нашей команде.

Моей основной зоной ответственности будет работа с защитниками, а также игра в меньшинстве. Меньшинство – важная составляющая игры в хоккей. Зачастую этот компонент помогает выигрывать матчи. У меня достаточно большой опыт работы с защитниками и постановки меньшинства в НХЛ.

Я сам играл на позиции защитника. Не всю свою карьеру, но тем не менее более 100 матчей провел именно на позиции защитника. Не в НХЛ, но тем не менее у меня есть понимание, как нужно действовать, чтобы надежно играть в обороне.

Ги будет отвечать за большинство. Получается, что спецбригады мы покрываем. Это важные компоненты и аспекты игры, которые помогают выигрывать матчи и имеют большое значение», – сказал помощник главного тренера «Авангарда » Дэйв Барр.