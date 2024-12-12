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  • Ги Буше об «Авангарде»: «Не хочу прийти и все разрушить, сделать все под себя. Хочу, чтобы все было гармонично и работало во благо команды. Для меня важно влиться в культуру, стать своим»
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Ги Буше об «Авангарде»: «Не хочу прийти и все разрушить, сделать все под себя. Хочу, чтобы все было гармонично и работало во благо команды. Для меня важно влиться в культуру, стать своим»

Ги Буше высказался касательно работы в «Авангарде».

Сегодня новый главный тренер клуба прибыл в Омск. Вместе с ним в Россию также прилетел помощник тренера Дэйв Барр.

«Я рад быть здесь и действительно с нетерпением ждал этой поездки и приезда, потому что наконец-то я могу все увидеть вживую, пообщаться со всеми лично, а не по телефону.

Ждал и в личном плане, и, конечно, в хоккейном плане. Именно для этого я здесь, но и для меня как для человека это очень интересный новый опыт. И я, и Дэйв Барр счастливы присоединиться к команде. Уверены, что нас ждет очень интересная работа.

Во-первых, я планирую приехать на арену, осмотреться, познакомиться с персоналом, посмотреть в целом на саму арену, на то, что есть для того, чтобы чувствовать себя комфортно уже когда буду общаться с игроками.

У нас запланировано две тренировки. На первой мы будем делать акцент на нападении, рассмотрим некоторые моменты, на которые мы хотим обратить внимание. На второй тренировке будем смотреть на аспекты игры в обороне.

Кое-что мы уже меняли, и это было заметно в предыдущих матчах. Мы готовились и работали еще до приезда сюда. Я рад, что игроки правильно отреагировали. Они послушали нас и сделали определенные корректировки в своих действиях.

Рад, что это уже приносит плоды. Но хочу подчеркнуть, что для меня главное – это не только привнести что-то свое, но и адаптироваться в уже существующей культуре, потому что это все равно улица с двусторонним движением.

Я не хочу прийти и все разрушить, сделать все под себя. Я хочу, чтобы это все было гармонично и работало во благо команды. Для меня важно влиться в эту культуру, адаптироваться, стать своим здесь, познакомиться с людьми, а также привнести свой опыт. Мне есть чем поделиться и в плане опыта работы в НХЛ, и в сборной Канады.

Если говорить о том, что нам предстоит играть именно против команд КХЛ, я не думаю, что мне нужно будет очень сильно адаптироваться, потому что за последний месяц я большое количество матчей пересмотрел. Я примерно понимаю, к чему нам нужно готовиться.

Главное, на что я хотел бы обратить внимание, это то, что мы должны и я хочу, чтобы наша команда играла быстро. Здесь речь не только о том, чтобы игроки катались на высоких скоростях. Могут быть игроки, которые катаются быстро, но при этом игра не идет на хорошем высоком темпе. Главное именно играть быстро и качественно, быстро выходить из своей зоны, доставлять шайбу до ворот, не тянуть время, не давать противнику свободного пространства и времени. Тогда все будет успешно», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Авангарда» в YouTube
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Дэйв Барр
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